Канарейкин: «Авангард» провалил меньшинство, мастерство СКА сказалось

Главный тренер омского «Авангарда»прокомментировал поражение своей команды петербургскому СКА (3:5).«Первый период нам не удался, два удаления — два гола в свои ворота. Конечно, все понимают, какое большинство у СКА. Мы это разбирали, но нам не удалось выступить удачно.Слабо сыграли в неравных составах, провалили меньшинство. По вбрасываниям не доработали, блокировали мало бросков. Второй период оставил много позитива. Самое главное, что был трудный момент при счёте 1:4, но мы вернулись в игру. Мастерство соперника сказалось. Мы знаем и видим, где недоработали, будем общаться.Бурдасов и Хохряков давно травмированы, поэтому не поехали на выездную серию. Ждём их возвращения», — передаёт слова Канарейкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.