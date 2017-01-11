Соботка: два матча с «Магниткой» — отличный шанс приблизиться к первому месту

Нападающий «Авангарда»прокомментировал поражение своей команды петербургскому СКА (3:5).«У СКА очень хорошее большинство. Мы знали, что соперник силён в этом компоненте и может забить, это было ключевым моментом. Во втором периоде мы показали классную игру, стали лучше двигаться, создавать опасные моменты у ворот соперника и забили несколько голов. Мы совершили «камбэк», но СКА забил четыре шайбы, а мы не смогли сравнять. Думаю, СКА заслужил победу.Мы три гола пропустили в меньшинстве, нам нужно быть внимательнее с шайбой, не рисковать лишний раз, а отдавать игрокам, которые просто находятся в лучшей позиции.Впереди два матча с «Магниткой». Это отличный шанс приблизиться к первому месту. Но они так же хороши в большинстве, как и СКА — это всем известно. Будет похоже на игру в Петербурге, но нам нужно лучше реализовывать большинство, лучше использовать свои моменты», — передаёт слова Соботки корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.