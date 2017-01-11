Е. Медведев: пятый гол СКА немного подкосил «Авангард»

Защитник «Авангарда»прокомментировал поражение от СКА (3:5).«Если не ошибаюсь, Питер идёт на первом месте по забитым голам в большинстве. Хоть и разбирали этот компонент, но, к сожалению, три гола сегодня пропустили. СКА – хорошая команда, к сожалению, у нас не получилось сегодня сыграть так, как мы планировали, выполняли не все остановки.Во время тайм-аута Канарейкин сказал, во-первых, не удаляться, а во-вторых, начать просто играть в тот хоккей, который мы показываем в других встречах. В третьем периоде пытались сравнять счёт, у соперника были удаления. Пытались забить, но пятый гол нас немного подкосил и решил исход матча. Согласен, что у нас сейчас нет стабильности, победы чередуются с поражениями. В принципе сейчас у всех команд эта нестабильность. От многого это зависит: и от настроя, и от подготовки», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.