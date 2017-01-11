Подъяпольский: зачем искать суперклуб? Меня в «Кузне» всё устраивает

Вратарь новокузнецкого «Металлурга»пообщался с журналистами после гостевой игры с ЦСКА, в которой его команда проиграла со счётом 0:2.«Зачем мне искать суперклуб? Меня в „Кузне“ всё устраивает. Мне лучше, когда наносят по 50 бросков за матч, навык от этого растёт. Когда больше бросков, ты находишься в тонусе. Это легче, чем когда Фасту бросают по два-три раза за период.Квартальнов сказал, что сегодня был мой день? Дай бог, чтоб он был и со СКА. За Бобровским не хватает времени сильно следить. Смотрим игры, следим за ним. Но у него свой хоккей, а у нас — свой. Но он — мой ориентир. О такой карьере, как у него, можно только мечтать. За Кареевым сейчас не слежу. У него своя команда, у меня своя», — приводит слова Подъяпольского корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.