Голышев: встречал Недороста в корпус, не поднимая рук: не хотел травмировать

Нападающий «Автомобилиста»в прокомментировал свой силовой приём в матче со «Слованом» (2:3 ОТ), после которого он получил «5+20» и травмировал форварда«Я встречал соперника в корпус, не поднимая рук. Игрок только расстался с шайбой, и я имел право его атаковать. Нанести травму Недоросту я ни в коем случае не хотел. Желаю здоровья Вацлаву», — сказал Голышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.