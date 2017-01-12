Иванов: Разин взял «Югру» в кулак, и все настроены только на победу

Нападающий «Югры» Егор Иванов рассказал о работе под началом главного тренера Андрея Разина.
«В ВХЛ тренер требовал играть каждый с каждым, а Андрей Разин требует играть по местам. То есть не бегать за игроками, а каждому находиться на своём месте. Кроме того, в ВХЛ тренер давал больше свободы, а у Андрея Владимировича в этом смысле не разгуляешься.
Андрей Владимирович всю команду взял в кулак, и все настроены только на победу. Он говорит: „Да, плей-офф от нас сейчас далековато. Но вы бейтесь за “Югру», за свою фамилию". За счёт этого все ребята настраиваются, собираются. И я думаю, мы ещё продолжаем бороться за восьмёрку", — цитирует Иванова пресс-служба КХЛ.