Форвард «Авангарда» Антон Бурдасов стал MVP декабря в КХЛ

Завершилось голосование по определению MVP декабря в рамках проекта «Чемпионата». Для определения лучшего игрока редакция «Чемпионата» определила 15 претендентов. Читатели, журналисты и каждый из экспертов выбирают из «шорт-листа» тройку лучших игроков. За первое место в читательском голосовании начисляется три балла, за второе — два балла, за третье — один балл. Голосование проходило публично на главной странице проекта на протяжении трёх суток. По одному баллу начисляется за каждый голос эксперта, журналиста и редакции «Чемпионата».По итогам опроса было подсчитано общее количество голосов и определён самый ценный игрок месяца. В конце сезона определяются главные лауреаты — MVP регулярного чемпионата, каждого раунда плей-офф и всего розыгрыша Кубка Гагарина. По итогам голосования больше всех баллов набрал нападающий «Авангарда»(6 баллов). Второе место занял вратарь московского «Динамо»(6 баллов). На третьей позиции финишировал форвард «Автомобилиста»(5 баллов). Он же стал победителем голосования среди читателей «Чемпионата».