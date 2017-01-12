Буланов: зрителей на хоккее в Чехии больше, чем в России, и болеют активнее

Хоккейный арбитррассказал о своей работе в чешской Экстралиге. Перед текущим сезоном КХЛ не стала предлагать Буланову, который шесть раз получал приз лучшему арбитру КХЛ, новый контракт.«КХЛ — лучшая лига в Европе, если рассматривать аспект организации и инфраструктуры. Практические все клубы имеют новые дворцы, в Европе многие клубы всё ещё используют старые арены 80-х годов постройки. Что касается игры, то шведы ближе всего по уровню к КХЛ. Относительно Чехии я заметил, что здесь первый и третий периоды игры очень похожи по скорости и динамике на Россию, а второй период в Экстралиге играют чуть медленнее. Это моё личное наблюдение. Здесь меня поразило то, как чехи любят хоккей, отрадно, что на матчи ходит много зрителей, больше, чем в России, и болеют активнее, чем в КХЛ.Я приятно удивлён, что все отзываются о моей работе так положительно. Вчера, например, перед матчем подъехали линейные судьи, поприветствовали и даже назвали „звездой“. А в Брно подходили болельщики, взяли автограф, у них даже были заготовлены мои фотографии. Знаете, это порадовало», — цитирует Буланова «ИноСМИ».