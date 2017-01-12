Пирогова и Братищева пропустят полуфинал МЧМ с США из-за дисквалификации

Игроки молодёжной женской сборной Россиипропустят полуфинал молодёжного чемпионата мира с командой США из-за дисквалификации, сообщается на официальном сайте турнира. Матч состоится 13 января.В четвертьфинале с командой Чехии Братищева получила матч-штраф за атаку в область головы и шеи за то, что нанесла травму чешке Кларе Гимларовой. Пирогова приняла участие в массовой драке в конце матча, за что получила большой и дисциплинарный до конца игры штраф. Дисциплинарный комитет наложил на каждую по одноматчевой дисквалификации.