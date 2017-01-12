Шестёркин: пока не думаю о Матче звёзд, настраиваюсь на следующий матч СКА

Вратарь СКАподелился ожиданиями от Недели хоккея в Уфе, где он примет участие в Матче звёзд КХЛ—2017.«Чего жду от Недели хоккея, которая пройдёт в Уфе? Ещё не участвовал, поэтому сложно сказать. Когда поучаствую, я вам сообщу. Пока не думал о ней, у клуба впереди матч, буду настраиваться на него.Что знаю об Уфе? Там, если я не ошибаюсь, вкусные учпучмаки – треугольнички. Прекрасный город, мы ездили туда с ребятами не один раз, там прекрасно болеют», — цитирует Шестёркина Today News Ufa.