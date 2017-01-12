Михаил Анисин отметился заброшенной шайбой в своём первом матче за «Сарыарку»

Нападающий карагандинской «Сарыарки»отметился заброшенной шайбой в матче с «Молотом-Прикамье», забив на 28-й минуте встречи.Таким образом, 28-летний нападающий сумел записать на свой счёт забитую шайбу в первом матче за новую команду.Анисин ранее выступал в новокузнецком «Металлурге». В ноябре он вместе с защитником Андреем Первышиным в очередной раз пропустил тренировку новокузнецкой команды без уважительной причины, после чего контракты с обоими игроками были расторгнуты. В сезоне-2016/17 на счету Анисина 2 (0+2) очка в 20 матчах за «Кузню» при показателе полезности «-10».