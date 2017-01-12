Назаров: сбилась игра в атаке? На Новый год хорошо гуляли, скоро её наладим

Главный тренер «Нефтехимика»рассказал о своих впечатлениях от матча с московским «Динамо», в котором нижнекамцы уступили со счётом 0:4.«Старались, готовились к матчу, пытались что-то сегодня показать. Не получалось очень многое. Была нервозность. Эту игру нужно как можно быстрее разобрать и забыть. Впереди у нас ещё десять матчей. Не скажу, что в моментах с первым и вторым голами была ошибка вратаря. Была командная ошибка. Удаление было ненужное, когда играли „5 на 5“. Это общекомандная ошибка, вратаря винить нельзя. Он до этого сыграл пять шикарных матчей, но что-то случилось. Повторюсь: надо разобрать, забыть и готовиться к следующей игре. У нас послезавтра ответственный матч, те же три очка будут разыгрываться.Почему игра в атаке сбилась? Наверное, много гуляли на Новый год. Сейчас наладим, не переживайте. Секстон начал кататься, но у него травма, он пропустит четыре недели. Ничего не поделаешь. Что с Рясенским и Касутиным? Рясенский через неделю должен начать кататься, а Касутин готов», — приводит слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.