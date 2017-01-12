Рылов: «Динамо» старается показать игру, которая принесёт успех в плей-офф

Защитник московского «Динамо»поделился впечатлениями после матча с «Нефтехимиком» (4:0), в котором он отметился дублем.«Неплохо начали, забили нужные шайбы. Потом мы сыграли по счёту и довели дело до победы — это самое главное. Давно не играли дома, хотели порадовать своих болельщиков, здорово начать год. Думаю, нам это удалось. Что приятнее, дубль или „сухарь“? Приятнее победа. Мы стараемся показывать игру, которую от нас требуют и которая принесёт удачу в плей-офф. В КХЛ это мой первый дубль, до этого только в чемпионате России были. Наигрывал на тренировках шайбу, которую забросил. Но это стандартный розыгрыш большинства.Выезд у нас был тяжёлый по перелётам, а по игре, думаю, мы показали хороший хоккей. Местами где-то соперник добавлял, но хорошо, что мы смогли выиграть все четыре матча. Болельщики сегодня великолепно встретили, они всегда поддерживают нас. Спасибо тем, кто пришёл», — передаёт слова Рылова корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.