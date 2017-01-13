Гимаев: может, Знарок доверит мне доску носить, я маркер уже купил

Комментаторыподелились ожиданиями от участия в Матче звёзд КХЛ.«Как я буду работать с Олегом Знарком? Даже не представляю, как это будет. Для меня это очень интересный опыт – вспомнить свою тренерскую работу. С Олегом Валерьевичем мы вместе играли в одной команде, я с ним много общаюсь, у нас очень хорошие дружеские отношения. Думаю, у нас не будет проблем. А мои функции на скамейке… Иногда видишь: идёт главный тренер и за ним четыре помощника, доску несут. Не знаю, может, Знарок доверит мне доску носить. Он мне перед матчем скажет. Я ещё тряпочку возьму, маркер уже купил. Задача любой команды – победа. Знарок всегда об этом говорит. Вот и задача сборной нашего дивизиона – выиграть этот турнир. Я сам тренером работал достаточно много, что-нибудь смогу подсказать. Хотя свою работу я вижу ещё и в том, чтобы показать телезрителям, что происходит на скамейке, как работает тренер, что он подсказывает игрокам, как реагирует в разных ситуациях», — цитирует Гимаева официальный сайт КХЛ.«Первая реакция – шок и трепет. Пока совершенно непонятен мой функционал, поскольку тренеры на Матче звёзд, если можно так выразиться, — тоже некий элемент шоу. Поэтому и мне, и коллегам телекомментаторам – тренерам других сборных придется «шоуменить». Одним словом, то, что я буду стоять плечом к плечу с настоящим тренером, – шок, а трепет – от предчувствия того, что нужно будет делать, и делать очень качественно. То, чего раньше никогда не делал. Это ещё и некий вызов. Мы довольно часто рассуждаем о работе тренеров. И вот появился шанс пусть на несколько часов, пусть в таком формате, но погрузиться в тренерскую действительность. Это очень интересно. Работать я буду с Дмитрием Квартальновым, и, если честно, не представляю, как разделим обязанности. Наше общение пока сводилось к «здравствуйте – до свидания». И от этого ещё больший трепет испытываю. Пока не знаю, что особенного приготовить, ведь я недавно узнал о своей «должности». Но время ещё есть. Есть и готовые вещи», — сказал Казанский.