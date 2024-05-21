Плющев назвал фаворита в серии Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Флорида»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился ожиданиями от финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Флорида Пантерз».

«Финал – это всегда очень яркое событие. В нём играют команды, которые с большой буквы заявили о себе на протяжении сезона. Будем ждать хорошего зрелища. Ну и пожелаем удачи нашим ребятам, которые будут участвовать в этом сражении. «Рейнджерс» достаточно хорошо выступают в этом сезоне. Особенно в концовке. Ребята выглядели достаточно мобильно, агрессивно. Думаю, им вполне по силам решить свою задачу в этой паре», — сказал Плющев в интервью Vprognoze.ru.

Напомним, в полуфинальных сериях встретятся «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз». Первый матч в финале Востока состоится в ночь на 23 мая, в финале Запада — 24 мая.