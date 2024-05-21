«Это была напряжённая, страстная серия». Макдэвид — о победе над «Ванкувером»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о победе в серии Кубка Стэнли с «Ванкувер Кэнакс» (4-3).

«Приятно обыграть отличную команду «Ванкувер». Это действительно классная команда. Не так давно, пару месяцев назад, мы сидели здесь и давали интервью, рассказывая о поражении со счётом 1:8 [в первом матче сезона]. Приятно оказаться на вершине. Это была напряжённая, страстная серия, болельщики обеих команд сходили с ума», – цитирует Макдэвида официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в полуфинале плей-офф НХЛ «Эдмонтон» встретится с «Даллас Старз». В рамках плей-офф НХЛ «Даллас» и «Эдмонтон» встречались восемь раз. «Звёзды» побеждали в шести сериях данного противостояния. Первый матч в полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Далласом» и «Эдмонтоном» состоится в ночь на 24 мая.