Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» подписало контракт с вратарём Евгением Ярославлевым

Московское «Динамо» подписало контракт с вратарём Евгением Ярославлевым
Комментарии

Московское «Динамо» подписало контракт с вратарём Евгением Ярославлевым. Как сообщает пресс-служба бело-голубых, с 30-летним вратарём заключено двустороннее соглашение сроком на один год.

Последние шесть лет уроженец Казани провёл в «Зауралье», а в прошедшем сезоне сыграл за курганцев 54 матча. Всего на счету голкипера 367 матчей в ВХЛ с 92,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,24. Также на счету Ярославлева семь результативных передач и 27 игр «на ноль».

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» стало обладателем Кубка Континента за первое место по итогам регулярки. В плей-офф московский клуб во втором раунде уступил челябинскому «Трактору» в четырёх матчах.

Материалы по теме
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Артём Сергеев подписал контракт с московским «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android