Московское «Динамо» подписало контракт с вратарём Евгением Ярославлевым. Как сообщает пресс-служба бело-голубых, с 30-летним вратарём заключено двустороннее соглашение сроком на один год.

Последние шесть лет уроженец Казани провёл в «Зауралье», а в прошедшем сезоне сыграл за курганцев 54 матча. Всего на счету голкипера 367 матчей в ВХЛ с 92,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,24. Также на счету Ярославлева семь результативных передач и 27 игр «на ноль».

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» стало обладателем Кубка Континента за первое место по итогам регулярки. В плей-офф московский клуб во втором раунде уступил челябинскому «Трактору» в четырёх матчах.