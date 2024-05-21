Германия одержала уверенную победу над сборной Франции в игре с девятью шайбами

На «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы В — сборными Франции и Германии. Победу со счётом 6:3 одержала немецкая команда.
На 17-й минуте первого периода Валентен Клеро с передач Джастина Аддамо и Жорданна Перре открыл счёт в матче. На последней минуте периода Марк Михаэлис с передач Доминика Кагуна и Ясина Эхлиза восстановил равенство в счёте.
В начале второй двадцатиминутки Антони Реш с передач Луи Будона и Флорьяна Шакиашвили вновь вывел французов вперёд. На шестой минуте периода Лукас Кельбле с передач Войцеха Стаховяка и Джон-Джейсона Петерки сделал счёт 2:2. Менее чем через минуту Саша Трей с передач Тима Бозона и Энцо Гебе в третий раз в матче вывел сборную Франции вперёд. На 12-й минуте периода Войцех Стаховяк с передачи Лукаса Райхеля вновь восстановил равенство в счёте. Через 22 секунды Максимилиан Кастнер с передач Марка Михаэлиса и Максимилиана Шубера впервые во встрече вывел команду Германии вперёд.
На второй минуте третьего периода Войцех Стаховяк забросил пятую шайбу немцев во встрече. Спустя три минуты Лукас Райхель сделал счёт 6:3.
- 21 мая 2024
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