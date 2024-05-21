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Франция — Германия, результат матча 21 мая 2024, счёт 3:6, ЧМ по хоккею 2024

Германия одержала уверенную победу над сборной Франции в игре с девятью шайбами
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На «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы В — сборными Франции и Германии. Победу со счётом 6:3 одержала немецкая команда.

ЧМ-2024 . Группа B
21 мая 2024, вторник. 13:20 МСК
Франция
Окончен
3 : 6
Германия
1:0 Клеро (Аддамо, Перре) – 16:49     1:1 Михаэлис (Кагун, Эхлиз) – 19:04     2:1 Реш (Будон, Шакиашвили) – 21:09     2:2 Кельбле (Стаховяк, Петерка) – 25:56     3:2 Трей (Бозон, Гебе) – 26:18     3:3 Стаховяк (Райхель) – 31:01     3:4 Кастнер (Михаэлис, Шубер) – 31:23     3:5 Стаховяк – 41:19     3:6 Райхель (Штурм, Пфёдерль) – 44:50 (pp)    

На 17-й минуте первого периода Валентен Клеро с передач Джастина Аддамо и Жорданна Перре открыл счёт в матче. На последней минуте периода Марк Михаэлис с передач Доминика Кагуна и Ясина Эхлиза восстановил равенство в счёте.

В начале второй двадцатиминутки Антони Реш с передач Луи Будона и Флорьяна Шакиашвили вновь вывел французов вперёд. На шестой минуте периода Лукас Кельбле с передач Войцеха Стаховяка и Джон-Джейсона Петерки сделал счёт 2:2. Менее чем через минуту Саша Трей с передач Тима Бозона и Энцо Гебе в третий раз в матче вывел сборную Франции вперёд. На 12-й минуте периода Войцех Стаховяк с передачи Лукаса Райхеля вновь восстановил равенство в счёте. Через 22 секунды Максимилиан Кастнер с передач Марка Михаэлиса и Максимилиана Шубера впервые во встрече вывел команду Германии вперёд.

На второй минуте третьего периода Войцех Стаховяк забросил пятую шайбу немцев во встрече. Спустя три минуты Лукас Райхель сделал счёт 6:3.

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