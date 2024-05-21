В «Тампа-Бэй» рассказали о ходе переговоров по новому контракту со Стивеном Стэмкосом

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй» Жюльен БрисБуа заявил, что надеется продлить контракт с капитаном Стивеном Стэмкосом. Напомним, действующий контракт 34-летнего Стэмкоса истекает в июне этого года, однако стороны до сих пор не договорились о новом соглашении.

«У нас ещё есть свободное место под потолком зарплат. Переговоры со Стэмкосом продолжаются. На мой взгляд, мы все ещё можем сделать со Стивеном что-то, что имеет смысл для организации, даже после приобретения Райана Макдоны.

Сказать что-то конкретное сейчас невозможно. Я не думаю, что что-то изменилось. Стивен прямо сказал, что хочет остаться. Это его сильное предпочтение. Я уже упоминал, что мы также заинтересованы в продлении контракта. Сейчас мы всё ещё работаем над тем, как сделать так, чтобы это имело смысл для обеих сторон», — цитирует БрисБуа пресс-служба клуба.

В пяти матчах нынешнего плей-офф с «Флоридой» канадский форвард набрал 6 (5+1) очков. Всего в НХЛ Стэмкос набрал 1137 (555+582) очков в 1082 матчах регулярных чемпионатов.