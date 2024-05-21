Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крэйг Берюбе рассказал, в каком стиле будет играть «Торонто» под его руководством

Крэйг Берюбе рассказал, в каком стиле будет играть «Торонто» под его руководством
Аудио-версия:
Комментарии

Новый главный тренер «Торонто» Крэйг Берюбе поделился ожиданиями от работе в клубе и рассказал, в каком стиле будет играть команда под его руководством.

«В составе есть несколько отличных игроков. У нас есть прекрасная возможность построить команду, которая сможет двигаться вперёд и преодолеть трудности. Я считаю, что в прошлом году уже был сделан шаг в этом направлении.

Очевидно, я собираюсь привнести сюда свой собственный стиль и объяснить ребятам, как мы хотим играть. Руководство клуба находится со мной на одной волне. Мы хотим всегда быть конкурентоспособными и никогда не хотим, чтобы соперник нас переигрывал. Мы хотим бороться в каждом матче, хотим играть в агрессивный хоккей по системе «север-юг», играть быстро и быть командой, против которой тяжело играть», — цитирует Берюбе пресс-служба клуба.

Материалы по теме
«Торонто» входит в новую эру. Сможет ли тренер-чемпион искоренить главную проблему клуба?
«Торонто» входит в новую эру. Сможет ли тренер-чемпион искоренить главную проблему клуба?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android