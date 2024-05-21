«Металлург» продлил контракт с американским нападающим Люком Джонсоном. Как сообщает пресс-служба магнитогорского клуба, соглашение рассчитано сроком на один год – до конца сезона-2024/2025.

Джонсон пополнил состав «Металлурга» летом 2023 года. 29-летний центрфорвард в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ принял участие в 64 играх сезона, в которых набрал 22 очка — забросил 12 шайб и отдал 10 результативных передач. В розыгрыше плей-офф КХЛ американец сыграл 23 встречи, где записал на свой счёт 8 (4+4) очков.

В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Люк выиграл больше всех вбрасываний – 285 из 481. В прошедшем сезоне КХЛ в активе нападающего 965 побед в 1554 вбрасываниях (62,1%). Форвард стал обладателем Кубка Гагарина.