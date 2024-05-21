The Athletic высоко оценил игру российского голкипера «Рейнджерс» Шестёркина в плей-офф

Журналистка Джесси Грейнджер в статье на портале The Athletic высоко оценила игру российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.

«Шестёркин учитывает все мелочи, и в плей-офф он обрёл новый уровень. Он играет с необходимой интенсивностью, совершая сейвы, когда это необходимо. Необходимо отметить, что всё это он делает с заметным спокойствием и вниманием к деталям, которые отличают его от других. Если ему удастся одержать ещё восемь побед, он сделает то, что ускользнуло даже от члена Зала славы Лундквиста — доставить Кубок Стэнли в Нью-Йорк», — сказано в статье на сайте.

Напомним, в полуфинальных сериях встретятся «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз». Первый матч в финале Востока состоится в ночь на 23 мая, в финале Запада — 24 мая.