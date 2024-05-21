КХЛ представила топ-10 сейвов по итогам сезона-2023/2024

Континентальная хоккейная лига представила топ-10 сейвов по итогам сезона-2023/2024.

Лучшим спасением признан сейв вратаря «Авангарда» Павла Хомченко в матче плей-офф с «Локомотивом». На втором месте расположился голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов и его сейв клюшкой в падении во встрече с «Ак Барсом». Замкнул тройку лучших сейвов вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев, поймавший шайбу ловушкой в матче с московским «Динамо».

Напомним, на пути к победному финалу с «Локомотивом» «Магнитка» выбила из розыгрыша хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист». Магнитогорский клуб в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее Континентальная хоккейная лига представила топ-10 заброшенных шайб по итогам сезона-2023/2024.