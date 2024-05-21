«Металлург» продлил контракт с шведским защитником Робином Прессом. Как сообщает пресс-служба магнитогорского клуба, соглашение рассчитано сроком на два года – до конца сезона-2025/2026.

Пресс пришёл в «Металлург» летом 2023 года. До этого 29-летний защитник играл за «Северсталь». В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ шведский защитник принял участие в 64 играх и набрал 39 очков — забросил семь шайб и отдал 32 результативные передачи. Робин Пресс стал лучшим ассистентом Кубка Гагарина — 2024. На его счету 14 передач в 23 матчах. Всего в прошедшем плей-офф КХЛ Пресс набрал 17 (3+14) очков.

Всего в КХЛ на счету защитника 213 матчей и 125 (30+95) очков при среднем времени на площадке за игру в 19 минут и 59 секунд.