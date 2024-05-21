Двукратный обладатель Кубка Гагарина рассказал, что не хватило «Ак Барсу» в прошлом сезоне

Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Степанов рассказал, чего не хватило казанскому «Ак Барсу» в прошлом сезоне.

«Моё мнение – команде не хватило сплочённости. У неё был боевой состав, ребята должны были найти необходимые слова и договориться между собой. Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов] – тренер-мотиватор. Он многое выиграл. Думаю, что он не говорил всякую ерунду, а наоборот, вёл команду к победе», — приводит слова Степанова «РБ Спорт».

Напомним, «Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее нападающий Вадим Шипачёв рассказал, что с большой долей вероятности покинет казанский клуб.