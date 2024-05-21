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КХЛ представила топ-10 заброшенных шайб по итогам сезона-2023/2024

КХЛ представила топ-10 заброшенных шайб по итогам сезона-2023/2024
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Континентальная хоккейная лига представила топ-10 заброшенных шайб по итогам сезона-2023/2024.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале КХЛ.

Лучшей шайбой сезона был признан победный лакросс-гол Максима Шабанова из «Трактора» в матче с омским «Авангардом», на второй строчке — гол Кирилла Воронина из «Торпедо», на третьем месте — гол Максима Летунова из нижегородского клуба.

Напомним, на пути к победному финалу с «Локомотивом» «Магнитка» выбила из розыгрыша хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист». Магнитогорский клуб в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее Континентальная хоккейная лига представила полноценный рейтинг после сезона-2023/2024.

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