КХЛ представила топ-10 заброшенных шайб по итогам сезона-2023/2024

Континентальная хоккейная лига представила топ-10 заброшенных шайб по итогам сезона-2023/2024.

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Лучшей шайбой сезона был признан победный лакросс-гол Максима Шабанова из «Трактора» в матче с омским «Авангардом», на второй строчке — гол Кирилла Воронина из «Торпедо», на третьем месте — гол Максима Летунова из нижегородского клуба.

Напомним, на пути к победному финалу с «Локомотивом» «Магнитка» выбила из розыгрыша хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист». Магнитогорский клуб в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее Континентальная хоккейная лига представила полноценный рейтинг после сезона-2023/2024.