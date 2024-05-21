А. Марченко: Овечкин даже на тренировке забивает практически с каждого броска

Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко высказался об игре российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Мне кажется, у него феноменальные физические данные. Удивительный человек, пропустил очень мало игр за всю свою карьеру. Всегда здоровый, сильный, бросок, наверное, один из лучших в истории. Даже на тренировке он забивает практически с каждого броска», – сказал Марченко в интервью Metaratings.ru.

Напомним, «Вашингтон» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 от «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-4). В регулярке 38-летний Овечкин провёл 79 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, набрав в общей сложности 65 очков. По итогам сезона российский форвард сократил отставание в топе лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки до 41 шайбы.