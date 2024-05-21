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Латвия — США, результат матча 21 мая 2024, счёт 3:6, ЧМ по хоккею — 2024

Сборная Латвии проиграла США и не смогла выйти в 1/4 финала чемпионата мира — 2024
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В Остраве на «Остравар-Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором сборная Латвии проиграла команде США со счётом 3:6 и потеряла все шансы на выход в четвертьфинал турнира.

ЧМ-2024 . Группа B
21 мая 2024, вторник. 17:20 МСК
Латвия
Окончен
3 : 6
США
0:1 Ткачук (Кофилд) – 01:23     0:2 Веренски (Кофилд, Пинто) – 13:20     0:3 Кофилд (Болди, Ткачук) – 22:34 (pp)     1:3 Крастенбергс (Тралмакс, Гудлевскис) – 23:35     1:4 Болди (Веренски, Джонс) – 40:15     2:4 Тралмакс (Зиле, Лавиньш) – 44:44     3:4 Мамчицс (Даугавиньш) – 45:00     3:5 Кофилд (Пинто) – 48:46     3:6 Фараби – 59:15 (sh)    

Голами в составе американской сборной отметились Брэди Ткачук, Зак Веренски, Мэтт Болди, Джоэль Фараби и Коул Кофилд, оформивший дубль. В составе сборной Латвии голы забивали Ренарс Крастенбергс, Эдуард Тралмакс и Роберт Мамчицс.

По итогам турнира латвийская сборная заняла пятое место в группе В и не смогла выйти в 1/4 финала.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

Календарь ЧМ-2024
Турнирная таблица ЧМ-2024
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