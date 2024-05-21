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Виктор Игнатьев продолжит работу в «Куньлунь Ред Стар» в должности старшего тренера

Виктор Игнатьев продолжит работу в «Куньлунь Ред Стар» в должности старшего тренера
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Бывший главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев продолжит работу в клубе в должности старшего тренера. Об этом сообщает пресс-служба китайской команды.

«Виктор Юрьевич войдёт в тренерский штаб в должности старшего тренера. Для него предстоящий сезон станет третьим подряд в нашей команде. Его суммарный стаж — четыре сезона в команде (с учётом года в „КРС-БСУ“) — лучше него эту команду не знает никто, этот опыт, вне всяких сомнений, положительно повлияет на дальнейшее усиление игры команды», — сказано в сообщении «Куньлуня».

Также сообщается, что специалист Александр Савченков вошёл в тренерский штаб «Куньлунь Ред Стар». За плечами у Савченкова 10-летний опыт работы в КХЛ — он тренировал «Атлант», «Локомотив» и «Витязь», где трудился вместе с Михаилом Кравцом и Виктором Игнатьевым. Последние три сезона Савченков входил в штаб московского «Динамо».

Напомним, 1 мая 2024 года новым главным тренером команды из Пекина стал Михаил Кравец.

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