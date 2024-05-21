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Минимальная цена билета на матчи «Рейнджерс» с «Флоридой» в Нью-Йорке более 40 тыс. рублей

Стали известны цены на билеты в финальной серии Восточной конференции НХЛ между «Рейнджерс» и «Флоридой». Примечательно, что билеты на «Мэдисон Сквер Гарден» стоят значительно дороже, чем на домашней арене «Пантерз».

Минимальные цены на билеты серии:

Матч 1: $ 479 (43 тыс. рублей).

Матч 2: $ 531 (48 тыс.).

Матч 3: $ 325 (29 тыс.).

Матч 4: $ 264 (24 тыс.).

Матч 5: $ 651 (59 тыс.).

Матч 6: $ 369 (33 тыс.).

Матч 7: $ 912 (82 тыс.).

В финале Восточной конференции примут участие голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко (все – «Флорида Пантерз»), а также голкипер Игорь Шестёркин и форвард Артемий Панарин (оба – «Нью-Йорк Рейнджерс»).

Первый матч серии состоится на площадке «Рейнджерс» в ночь на 23 мая.