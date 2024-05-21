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Австрия — Великобритания, результат матча 21 мая 2024, счёт 2:4, ЧМ по хоккею 2024

Сборная Великобритании одержала первую победу на ЧМ, одолев команду Австрии
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На «О2-Арене» в Праге (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Австрии и Великобритании. Победу со счётом 4:2 одержала команда Великобритании.

ЧМ-2024 . Группа A
21 мая 2024, вторник. 13:20 МСК
Австрия
Окончен
2 : 4
Великобритания
1:0 Унтервегер (Цвергер, Хаудум) – 22:40 (pp)     1:1 О'Коннор (Лэйк) – 27:44 (pp)     1:2 Перлини (Дауд, О'Коннор) – 41:59 (pp)     1:3 Мози (Дугган, Тетлоу) – 50:25     1:4 Дауд – 55:31     2:4 Хубер (Хаудум, Цвергер) – 59:15 (pp)    

В первом периоде команды голов не забили.

В начале второго игрового отрезка Клеменс Унтервегер с передач Доминика Цвергера и Лукаса Хаудума открыл счёт в игре. На восьмой минуте периода Бен О'Коннор с передачи Бена Лэйка восстановил равенство в счёте.

На второй минуте третьего периода Бретт Перлини с передач Роберта Дауда и Бена О'Коннора вывел сборную Великобритании вперёд. В середине периода Эван Мози с передач Самуэля Дуггана и Джошуа Тетлоу сделал счёт 3:1. На 16-й минуте периода Роберт Дауд забросил четвёртую шайбу команды Великобритании. На последней минуте периода Марио Хубер с передач Лукаса Хаудума и Клеменса Унтервегера установил окончательный счёт во встрече.

Для сборной Великобритании эта победа стала первой и единственной на чемпионате мира — 2024. Команда покинула элитный дивизион.

Календарь чемпионата мира - 2024
Турнирная таблица чемпионата мира - 2024
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