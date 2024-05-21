Сборная Великобритании одержала первую победу на ЧМ, одолев команду Австрии

На «О2-Арене» в Праге (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Австрии и Великобритании. Победу со счётом 4:2 одержала команда Великобритании.

В первом периоде команды голов не забили.

В начале второго игрового отрезка Клеменс Унтервегер с передач Доминика Цвергера и Лукаса Хаудума открыл счёт в игре. На восьмой минуте периода Бен О'Коннор с передачи Бена Лэйка восстановил равенство в счёте.

На второй минуте третьего периода Бретт Перлини с передач Роберта Дауда и Бена О'Коннора вывел сборную Великобритании вперёд. В середине периода Эван Мози с передач Самуэля Дуггана и Джошуа Тетлоу сделал счёт 3:1. На 16-й минуте периода Роберт Дауд забросил четвёртую шайбу команды Великобритании. На последней минуте периода Марио Хубер с передач Лукаса Хаудума и Клеменса Унтервегера установил окончательный счёт во встрече.

Для сборной Великобритании эта победа стала первой и единственной на чемпионате мира — 2024. Команда покинула элитный дивизион.