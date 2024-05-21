Федосов: «Торпедо» и Ларионов столкнулись с «синдромом второгодника»

Бывший защитник «Торпедо» Владимир Федосов оценил работу главного тренера нижегородского клуба Игоря Ларионова.

«Во-первых, команде надо найти замену ушедшим лидерам нападения — Николаю Коваленко и Алексею Кручинину. Нужны опытные ребята. Одной молодёжью не выиграешь ни Кубок Гагарина, ни конференцию. Необходим сплав опыта и молодости.

У Ларионова был очень хороший первый сезон в команде, а затем Игорь Николаевич и «Торпедо» столкнулись с «синдромом второгодника» и в сезоне-2023/2024 показали результаты слабее. У Ларионова как у тренера всегда всё демократично, но «железная рука» тоже нужна. Он очень умный человек. Должен сделать выводы после прошедшего сезона. Повторюсь: без качественного усиления претендовать на высокие места будет сложно», — сказал Федосов в интервью «Аргументам и фактам».

Напомним, «Торпедо» завершило регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф нижегородский клуб уступил петербургскому СКА в пяти матчах (1-4).