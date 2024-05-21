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Канада — Чехия, результат матча 21 мая 2024, счёт 4:3, ЧМ по хоккею — 2024

Сборная Канады обыграла Чехию и стала победителем группы А на чемпионате мира — 2024
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В Праге на «O2 Арене» закончился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2024, в котором сборная Канады добилась победы над командой Чехии со счётом 4:3 в овертайме. Обе команды завершили выступление на групповом этапе.

ЧМ-2024 . Группа A
21 мая 2024, вторник. 17:20 МСК
Канада
Окончен
4 : 3
ОТ
Чехия
1:0 Козенс (Пауэр, Пол) – 41:01 (pp)     1:1 Кубалик – 49:11 (pp)     2:1 Мерсер (Сиверсон) – 51:01     3:1 Хагель (Таварес, Дюбуа) – 55:42     3:2 Палат (Шпачек, Червенка) – 56:56 (pp)     3:3 Червенка (Нечас, Шпачек) – 58:11     4:3 Козенс – 63:13 (sh)    

В составе сборной Канады шайбами отметились Дилан Козенс, Доусон Мерсер и Брэндон Хагель. Шайбы в составе чешской сборной забросили Доминик Кубалик, Ондржей Палат и Роман Червенка. В овертайме победный гол в меньшинстве забил Дилан Козенс.

Таким образом, сборная Канады стала победителем группы А с 19 очками в семи матчах.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

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