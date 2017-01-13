Вайсфельд: Воробьёв пропустит выезд «Салавата», участие Куляша под вопросом

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева»сообщил, что нападающийпропустит выездную серию команды в регулярном чемпионате КХЛ, участие в ней защитникапо-прежнему находится под вопросом.«Точный диагноз Воробьёва я вам сказать не могу, но в поездку он не поедет. Теоретически к её концу он уже восстановится, но про это говорить пока рано. Что касается Куляша, то его участие в поездке находится под вопросом, хоть он и прошёл медобследование. Думаю, по нему всё решится непосредственно в день отъезда», — цитирует Вайсфельда «Р-Спорт».Оба хоккеиста получили травмы в матче с «Торпедо» (1:6). Куляш перестал появляться на льду после первого перерыва, а Воробьёв разбил лицо в результате контакта с коньком защитника Максима Осипова в начале второго периода. Уфимцы на выезде сыграют с «Барысом», «Ак Барсом», «Витязем», московским «Динамо», «Локомотивом» и «Северсталью».