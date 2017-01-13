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Вайсфельд: Воробьёв пропустит выезд «Салавата», участие Куляша под вопросом

13 января 2017, пятница. 18:17. Хоккей
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд сообщил, что нападающий Михаил Воробьёв пропустит выездную серию команды в регулярном чемпионате КХЛ, участие в ней защитника Дениса Куляша по-прежнему находится под вопросом.

«Точный диагноз Воробьёва я вам сказать не могу, но в поездку он не поедет. Теоретически к её концу он уже восстановится, но про это говорить пока рано. Что касается Куляша, то его участие в поездке находится под вопросом, хоть он и прошёл медобследование. Думаю, по нему всё решится непосредственно в день отъезда», — цитирует Вайсфельда «Р-Спорт».

Оба хоккеиста получили травмы в матче с «Торпедо» (1:6). Куляш перестал появляться на льду после первого перерыва, а Воробьёв разбил лицо в результате контакта с коньком защитника Максима Осипова в начале второго периода. Уфимцы на выезде сыграют с «Барысом», «Ак Барсом», «Витязем», московским «Динамо», «Локомотивом» и «Северсталью».
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев Денис Куляш Леонид Вайсфельд Михаил Воробьёв Травмы - хоккей
Новости. Хоккей
13 января 2017, пятница
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