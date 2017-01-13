Знарок: у «Кузни» есть характер, но мастерства не хватает

Главный тренер СКАпрокомментировал крупную победу своей команды над новокузнецким «Металлургом» (9:1).«Соперник был и наглый, и дерзкий. «Металлург» перебросал нас в какой-то момент. Молодые и задорные ребята в Новокузнецке, они бьются за каждый метр на льду. У «Кузни» есть характер, но мастерства не хватает. Не зря молодых ребят оттуда забирают каждый сезон в сильные клубы. Дай бог, чтобы и дальше Новокузнецк поставлял таланты.Предыдущий матч с ЦСКА «Кузня» сыграла очень здорово, сегодня сил просто не хватило. У нас давно не играет Мозес, так как он травмирован», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.