Кенневилль: ничего хорошего о нашей игре с «Вашингтоном» сказать нельзя

Главный тренер «Чикаго Блэукхоукс»поделился впечатлениями после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 0:6.«Ничего хорошего о сегодняшней игре сказать нельзя. Для матча было крайне важно хорошо провести стартовый отрезок, мы не сумели справиться с этой задачей. Второй период провели лучше, но в первом мало контролировали шайбу и дали сопернику создать большое количество моментов.Во втором периоде частично вернулись в игру, но счёт был уже 0:4, что является слишком большим разрывом для матча с такой хорошей командой», — цитирует Кенневилля официальный сайт лиги.