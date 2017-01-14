Смит: «Чикаго» вернет Шалунова, если в основной команде будет для него место

«Чикаго Блэкхоукс» готов вернуть российского нападающего, только если для хоккеиста будет место в составе основной команды, заявил директор по развитию игроков клуба«Мы в Чикаго» очень довольны прогрессом Шалунова в последние два года, он много забивает, является лидером своей команды. Макс прибавил во всех компонентах игры, сегодня это игрок с другим сознанием, и мы очень этому рады. В пятницу мы поговорили с Шалуновым, и я сказал ему, что «Чикаго» готов вернуть его, только если в составе основной команды будет место для него, мы не хотим, чтобы Шалунов играл в фарм-клубе", — цитирует Смита «Р-Спорт».