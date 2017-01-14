Чебыкин: хотел бы сыграть в «Русской классике», но лучше в матч в КХЛ

Нападающий московского «Динамо»поделился эмоциями после разгромной победы над «Ладой» (5:0), а также от своей дебютной шайбы в КХЛ.«Доволен, что выиграли, забил очень важный для меня первый гол. Реализация? Я вышел на 5 секунд, гол забил, какая тут реализация? Володя Брюквин — молодец, сделал всё и отдал мне. Спасибо ему. Когда забил, чуть не заплакал, орал что-то непонятное на трибуны, как дурак, бросался обнимать всех. Шайбу пока не забрал — не отдают. В команде ребята приняли хорошо, подшучивают иногда, но всё отлично.У „Динамо“ сегодня шестая победа подряд, видно, что все работают — и игроки, и тренеры. Победы достаются только через работу, которую мы проводим. Второй период получился слабоватым? Совершали ненужные потери в средней зоне. Не знаю, насколько сегодня в „Русской классике“ меня не хватало команде, но за ребят обидно: играли хорошо, перебросили соперника, но чуть-чуть не повезло. Хотел бы провести матч на открытом воздухе, но, по-моему, лучше в КХЛ сыграть. Думаю, если бы в КХЛ играли так, все были бы только за», — передаёт слова Чебыкина корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.