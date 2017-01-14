Белов: эти три необходимых очка придадут уверенности «Витязю»

«У нас есть проблемы при игре во втором периоде. И в Пекине, и сегодня удалось ровно провести игру. Было тяжеловато в третьем периоде, но в целом ровно провели матч. Взяли очень важные, необходимые три очка, они придадут уверенности команде. Сапрыкин провёл неплохо последние две игры. Команда уверенно себя с ним чувствует. Он молодец, справляется. Сятери уже приступил к тренировкам. По Никулину — оптимистические прогнозы. Не знаю, какой у него период восстановления — неделя или несколько дней. Во всяком случае, он должен вот-вот быть», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.