Ержабек: я счастлив, оттого что «Витязь» может попасть в плей-офф

Защитник подмосковного «Витязя»поделился впечатлениями от матча с «Ак Барсом», в котором его команда победила со счётом 3:2, и рассказал об атмосфере в команде.«Играть в третьем периоде было очень тяжело, потому что „Ак Барс“ хорошо играет в атаке. У них есть агрессивные и большие нападающие, такие как Свитов. У нас было три дня после того, как мы прилетели из Пекина. Сначала был выходной, а затем мы два дня готовились к этой жёсткой игре. Мы подготовились хорошо, и я счастлив, что мы смогли выиграть. Как будем готовиться к игре с „Ладой“? Думаю, всё будет точно так же. Завтра у нас выходной, а затем мы начнём тренироваться и готовиться к „Ладе“. Думаю, это тоже будет жёсткая и ещё более важная игра для нас.Какая атмосфера в команде? Я здесь всего один год, и я счастлив, оттого что мы можем попасть в плей-офф. Нам нужно бороться, чтобы сделать это», — сказал Ержабек в беседе в корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.