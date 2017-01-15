Тришин: поверил, что еду на Кубок вызова, только когда увидел фамилию в списках

Защитник команды Запада и МХК «Спартак»поделился ожиданиями от матча с за Кубок вызова. Встреча состоится 15 января в Уфе, начало в 11:00 мск.«Когда узнал, что еду на Кубок вызова, то сначала не поверил. Пришёл на тренировку, и команда сообщила. Однако поверил только после того, как увидел свою фамилию в списках. Жду хорошей и интересной игры с Востоком и большого количества болельщиков. Нас тренирует Миронов Борис Олегович. У него немного отличается подход к работе от того, что мы делаем в „Спартаке“. За один день мало что можно придумать, просто нужно слушать внимательно. Тем более наш дивизион его хорошо знает по работе с командой „Красная Армия“. С соперником особенно не знаком, посмотрим, на что он способен, по ходу дела», — цитирует Тришина пресс-служба МХЛ.