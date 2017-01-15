«Торонто» на выезде победил «Оттаву»

«Торонто Мэйпл Лифс» добыл выездную победу над «Оттавой Сенаторз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Канадиен Тайр-центре» в Оттаве и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
В составе «Торонто» дублем отметился Назем Кадри (7-я и 43-я минуты), ещё по голу забили Тайлер Бозак (22) и Коннор Браун (48). За «Оттаву» отличились Дион Фанёф (30) и Кайл Туррис (39).
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 25 минут, нападающий Никита Сошников провёл на льду 11 минут.