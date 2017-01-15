Житник: можно сравнивать «Вашингтон» с прошлогодним «Питтсбургом»

Известный хоккеистпрокомментировал преодоление Александром Овечкиным отметку в 1000 набранных очков и оценил игру «Вашингтон Кэпиталз» в текущем сезоне.«1000 очков Овечкина? Это действительно большое достижение. Всё-таки в истории НХЛ только четырём российским игрокам удалось выйти на этот рубеж. Радуют его не только личные, но и командные достижения. Зимой «Столичные» очень прилично добавили — остановили победную серию лидера НХЛ «Коламбуса», разгромили «Чикаго». Команда сейчас на ходу и, возможно, второй сезон подряд возьмёт регулярный чемпионат. Мне бросилось в глаза, что тренеры сократили игровое время Овечкина. Наверное, сейчас его решили немного приберечь. Видимо, с этим связано и то, что Овечкин не очень легко достиг отметки «1000».Сейчас забивать намного легче, чем во времена Буре! В девяностые, когда Паша или Саша Могильный в очередной раз убегали один на один, двое-трое игроков клюшками лупцевали их по рукам и ногам. Ребята попадали в мясорубку! По сути, в те годы у нас, защитников, была полная свобода действий.Сегодня свистится малейший контакт, грязной, а где-то и силовой борьбы практически нет. Современным форвардам создан режим наибольшего благоприятствования — только забивай. Сейчас в любую секунду может начаться парад удалений, и команды отыгрывают чуть ли не любую фору. В общем, за последние два десятилетия хоккей кардинально изменился и смягчился.У нынешнего «Вашингтона» есть один-два сезона, чтобы защитить свои регулярные амбиции и завоевать Кубок. Команда идёт по восходящей, с каждым матчем добавляет. Другой хороший момент: впервые за несколько лет в «Кэпиталз» стабильно забивают три звена. Ну и, наконец, голкипер Холтби. Он, на мой взгляд, один из четырёх сильнейших вратарей в НХЛ наряду с Прайсом, Бобровским и Дубником. Всё это позволяет сравнивать «Вашингтон» с прошлогодним «Питтсбургом», который слабо начал, но весной за счёт трёх забивных звеньев и сильного вратаря выиграл плей-офф. Так что поводы для командного оптимизма у Овечкина есть», — цитирует Житника Russia-Hockey.