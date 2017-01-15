Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Трубачёв: Трунёв вышел на новый уровень и понимает, что его непросто удержать

15 января 2017, воскресенье. 17:16. Хоккей
Нападающий «Северстали» Юрий Трубачёв поделился советом для молодых хоккеистов.

«Что посоветовать молодым ребятам? Не нужно стараться избегать ошибок. Их можно допускать, и не надо этого бояться. Каждому нужно набить свои собственные шишки. Сыну, например, я пока ничего не подсказываю. Ему шесть лет, он только недавно пошёл в хоккейную школу, тренируется у Юлиана Соломоновича Штейнберга. В этом возрасте главное – не отбить желание заниматься хоккеем. Станет постарше – тогда, конечно, подскажу, помогу.

Всплеск результативности Трунёва? В первую очередь это благодаря тренеру, который наше звено в течение всего сезона держит неизменным. Если долго играешь с человеком, появляется хорошее взаимопонимание. Знаешь, где он будет, где должен находиться в той или иной ситуации на льду. Появляется хорошая сыгранность, и, конечно, действовать в таком случае легче. Макс сейчас вышел на новый для себя уровень, и я уверен, он понимает, что удержать его будет непросто», — цитирует Трубачёва официальный сайт клуба.
Источник: Официальный сайт ХК "Северсталь" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Северсталь Юрий Трубачёв
Новости. Хоккей
15 января 2017, воскресенье
17:16 Трубачёв: Трунёв вышел на новый уровень и понимает, что его непросто удержать
16:52 «Спартак» уступил «Трактору» в Челябинске, поражение стало уже шестым подряд
16:25 Рафф: «Даллас» проспал стартовое вбрасывание, подарив сопернику выход «2 в 1»
16:06 СКА и «Сибирь» определились с составами на матч в Санкт-Петербурге
15:52 Ковалёв: расстроился, что не поехал на МЧМ, а Матч звёзд — что-то невероятное!
15:46 Алтыбармакян: в раздевалке на Матче звёзд хочу сесть между Дацюком и Ковальчуком
15:44 Цулыгин: не хочу загадывать, сумею ли привлечь внимание Захаркина на Матче звёзд
15:29 Подлубошнов: вершиной карьеры будет Матч звёзд НХЛ
15:25 Патрик Лайне посетил день рождения 8-летнего болельщика «Виннипега»
15:18 «Амур» — «Динамо» (Рига): видео лучших моментов
15:16 «Витязь» — «Ак Барс»: видеообзор
15:07 Видео. «Локомотив» — «Нефтехимик»
14:56 Игинла: у нас не было с Маклеодом личных проблем, просто он предложил подраться
14:29 Сборная Запада в серии буллитов одолела Восток на Кубке вызова
14:22 Маклеод: подрался с Игинлой, хотя мы хорошие друзья — это просто бизнес
14:01 Ковалёв, Цулыгин, Подлубошнов и Алтыбармакян примут участие в Матче звёзд КХЛ
13:58 Ушёл из жизни ветеран СКА Валентин Быстров
13:49 Ворачек: я просто пытался побороться с Миллером, чтобы отобрать шайбу
13:28 Алзнер — 3-й защитник в истории НХЛ, который провёл 500 матчей подряд
13:14 Голкипер «Далласа» Ниеми пропустил 3 гола после 3 первых бросков
13:02 Худобин сыграл на ноль второй раз подряд и выиграл 5-й матч из 6
12:50 Даугавиньш: не называл сборную Латвии бомжами, а сказал, что живём, как бомжи
12:42 Хаттон: «сухой» матч – это вишенка на торте
12:15 «Каролина» – «Айлендерс»: не было удалений, 11 голов забито в равных составах
12:08 Пачьоретти: было очень весело, «Монреаль» отдал много энергии
12:04 Таварес: «Айлендерс» были чересчур нестабильны в матче с «Каролиной»
11:53 Ягр: Трочек заслуживает всего, что имеет
11:48 Морозов: то, что Кубок Вызова — часть Недели звёзд, выгодно для всех
11:44 Бабенко — третья звезда матча WHL, Толчинский — первая звезда матча АХЛ
11:32 Чеканов: второй раз наша женская команда стала лучшей в Европе
11:18 Маршан, Макгинн и Бернье – звёзды дня в НХЛ
11:16 Матч «Русской классики – 2017» установил антирекорд посещаемости
11:13 «Сан-Хосе» – «Сент-Луис»: Торнтон был удалён до конца матча
10:58 «Монреаль» – «Рейнджерс»: Раанта получил травму
10:56 Цукер: не хочется пропускать 4 гола подряд, но уверенность позволяет выигрывать
10:53 Салливан: «Пингвинз» пытались забить больше соперника, а не переиграть его
10:39 Терри выставлен на драфт отказов, форварда «Филадельфии» Гордона никто не забрал
10:39 А.Медведев: следующую Неделю звёзд можно провести во Владивостоке или Хабаровске
10:37 «Колорадо» – «Нэшвилл»: Рене Бурк был удалён до конца матча
10:33 Житник: можно сравнивать «Вашингтон» с прошлогодним «Питтсбургом»
10:30 Продолжит ли «Торпедо» побеждать в новом году и как завершатся другие матчи КХЛ
10:24 Тэйвз: такие матчи, как с «Вашингтоном», нельзя забывать
10:22 Ларссон пропустил матч c «Калгари» из-за травмы
09:52 «Детройт» – «Питтсбург»: защитник гостей Летанг получил травму
09:51 «Монреаль» – «Рейнджерс»: Шоу был удален до конца матча за удар Фаста
Все новости RSS
Сколько очков наберёт Александр Овечкин за карьеру в НХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+