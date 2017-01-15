Трубачёв: Трунёв вышел на новый уровень и понимает, что его непросто удержать

Нападающий «Северстали»поделился советом для молодых хоккеистов.«Что посоветовать молодым ребятам? Не нужно стараться избегать ошибок. Их можно допускать, и не надо этого бояться. Каждому нужно набить свои собственные шишки. Сыну, например, я пока ничего не подсказываю. Ему шесть лет, он только недавно пошёл в хоккейную школу, тренируется у Юлиана Соломоновича Штейнберга. В этом возрасте главное – не отбить желание заниматься хоккеем. Станет постарше – тогда, конечно, подскажу, помогу.Всплеск результативности Трунёва? В первую очередь это благодаря тренеру, который наше звено в течение всего сезона держит неизменным. Если долго играешь с человеком, появляется хорошее взаимопонимание. Знаешь, где он будет, где должен находиться в той или иной ситуации на льду. Появляется хорошая сыгранность, и, конечно, действовать в таком случае легче. Макс сейчас вышел на новый для себя уровень, и я уверен, он понимает, что удержать его будет непросто», — цитирует Трубачёва официальный сайт клуба.