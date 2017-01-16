Кейн вышел на 2-е место в гонке бомбардиров — обогнал Малкина и Кросби

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (2:3) оформил дубль и был признан первой звездой матча.
В 46 матчах текущего сезона американский хоккеист набрал 47 (14+33) очков и вышел на второе место в гонке бомбардиров, обогнав Евгения Малкина и Сидни Кросби (оба – «Питтсбург Пингвинз»). Лидирует в списке капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – 50 очков.
Видео голов Кейна:
https://www.nhl.com/video/t-283285668/c-48420703
https://www.nhl.com/video/t-283285668/c-48421803