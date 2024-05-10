Главный тренер «Каролины» — об игре Шестёркина: мировой игрок, действует на опережение

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал надёжную игру российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.

«Шестёркин сыграл великолепно. Я хочу сказать, что, кажется, во втором периоде был сейв после броска Стаала, когда он перебросил шайбу через себя. Я знаю, что это удар по больному, но всё равно часть техники вратаря. Тем более, если он так быстро справился с этим. И мы нанесли два или три таких броска. Он — игрок мирового уровня. Наш вратарь сегодня тоже сыграл великолепно. Но когда у них [«Рейнджерс»] случаются провалы, и мы добираемся до ворот, Шестёркин действует на опережение» — приводит слова Бриндамора The Hockey News.

Напомним, сейчас «ураганы» уступают в серии «синерубашечникам» со счётом 0-3 и находятся в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Стэнли.