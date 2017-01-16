Кенневилль: «Чикаго» надо найти способ прервать серию поражений от «Миннесоты»

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс»прокомментировал поражение от «Миннесоты Уайлд» (2:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Это поражение стало для «Блэкхоукс» восьмым подряд в матчах с «дикарями».«Нам нужно найти способ остановить серию поражений. Сегодня у нас была отличная возможность сделать это прямо сейчас, но теперь нам придётся подождать ещё. Нам предстоит ещё три матча с ними, и мы определённо поняли, что они поставили нас в трудное положение», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.