«Барыс» — «Салават Юлаев»: видеообзор

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Салаватом Юлаевым». Встреча проходила в Ханты-Мансийске и завершилась победой хозяев льда со счётом 4:3 ОТ.В первом периоде единственную шайбу забросил Томаш Мертл, реализовавший большинство гостей, а во второй двадцатиминутке зрители увидели пять голов. Сначала «Барыс» забил трижды в течение трёх минут — Найджел Доус оформил дубль, ещё один гол на счету Кирилла Панюкова.Вскоре «Салават» отыгрался благодаря усилиям Максима Майорова и Александра Нестерова. Победитель определился в овертайме, где точный бросок удался Кевину Даллмэну, ассистировал ему Доус.