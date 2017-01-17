А. Зайцев: в моменте с голом Хиетанена Дугин создавал помеху вратарю

Известный в прошлом хоккейный арбитрпрокомментировал два эпизода в матче «Динамо» — «Ак Барс», в первом из которых гол Сидорова в ворота хозяев был засчитан, а шайба Хиетанена, заброшенная в конце третьего периода, была отменена.«По первому голу даже нечего обсуждать, потому что там не было никакого воздействия на вратаря. А в моменте со второй шайбой никакого особого воздействия не было, игрок «Динамо» просто находился в площади ворот. Но находясь там, он визуально мешал вратарю. Поэтому было принято такое решение, что он создавал ему помеху. Динамовец обеими ногами находился в площади ворот. Это было сразу видно», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.