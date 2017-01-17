Густафссон: хотел бы задержаться в «Авангарде», мне здесь нравится

Защитник «Авангарда»рассказал, что хотел бы задержаться в Омске по истечению контракта, который действует до конца сезона-2017/18.«Омск всегда был в приоритете, мы начали переговоры о моём возвращении ещё в январе. Здесь нравится и мне, и моей семье. Мне нравится уровень хоккея в «Авангарде», нравится организация клуба.Если появится возможность вернуться в НХЛ, то я её обдумаю, но это не то, что всё время не выходит у меня из головы. Мне очень нравится в КХЛ, здесь хорошая организация, все прекрасно относятся к игрокам. Конечно, есть перелёты, много выездных игр, и поэтому приходится немало времени проводить вдали от семьи. В Швейцарии – совсем другая история. Там игры по большей части проходят по пятницам и субботам, а всё остальное время ты рядом с близкими. НХЛ — это более жёсткая, «физическая» лига, там много силовой борьбы, и больше устаёт именно тело. Я сейчас полностью доволен тем, где я нахожусь, у меня контракт на следующий год, и я бы хотел и дальше здесь задержаться, если руководство меня будет видеть в составе команды», — сказал Густафссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.